Популярный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал себя без рубашки и поделился своими мечтами

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

Судя по всему, Галкин устал от январских морозов и серости, и мыслями уже находится на море. В связи с этим шоумен опубликовал архивное фото, на котором показал себя на отдыхе.

На снимке видно только торс артиста, однако, судя по всему, он находится где-то на пляже. Галкин позирует без рубашки и в шортах, либо плавках.

Артист широко улыбается и выглядит явно довольным жизнью.

«А когда лето будет?», - поинтересовался он в подписи к фото.

Поклонники артиста не смогли проигнорировать такое фото. При этом, в комментариях многие отмечают, что Галкин на снимке выглядит очень молодо.

«Глядя на тебя, уже лето», «У кого есть бабосики, у тех лето может быть когда захочешь», «Очень красивая фотография, Максим! Вы очень тут молодо выглядите», «Максим сам как солнышко», «Кучеряшка», «Словно Кристофер Аткинс в Голубой Лагуне», «Такой хорошенький», «Вот это атлет!», «Солнечный мальчик», «На голове сено-солома. Настоящее лето», «У каждого своё лето. И пусть оно не кончается!!», - пишут люди.

Напомним, игривая Пугачева раззадорила молодого Галкина на публике: "Мой зверь...".

Как сообщала Politeka, цветущая Пугачева в роскошной шубке растаяла в объятиях задорного Галкина: «Назло завидующим».

Также Politeka писала, что Галкин похвастался "правильным" воспитанием сына Гарри: "Хозяйственный муж кому-то достанется".