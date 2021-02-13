В сети появилось видео уютных семейных посиделок известного российского артиста Максима Галкина и его детей от Аллы Пугачевой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу дочери Максима и Аллы - Лизы.
Так, в аккаунте Лизы Галкиной появилось забавное видео с Гарри, на котором он рассказывает "формулу любви".
Видео снимал Максим Галкин во время обеда с детьми.
"Нельзя смеяться с набитым ртом. Прожуй и расскажи условия задачи", - обратился он к сыну.
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Гарри послушался отца, прожевал, а потом продолжил рассказывать "формулу любви".
"Любовь = 54", - говорится в подписи к видео.
Рассказав "формулу", мальчик начинает громко смеяться, и к нему присоединяется сестра Лиза. Детский смех и такой уютный семейный обед вызвал умиление у фолловеров.
"Даже смеется как папа", "Папочки смех", "Просто супер", "Юморист будущий! Смешинка! Молодчинка! Генетика - супер! Алла и Максим, вы - счастливые люди!", "А почему дома в шапке?", "Уже какой-то истерический смех, дайте ребенку поесть", "Какие славные и милые дети, обожаю", "Вы крутые", "Формула любви", - пишут в комментариях.
Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.
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