В Сети появилось трогательное фото детей Аллы Пугачевой и ее внучки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Лизы Галкиной в соцсети.

Так, в фан-аккаунте дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилось фото, где позируют трое детей: Лиза, Гарри и Клавдия.

Фото было сделано во время отдыха . На снимке все по-летнему одеты, а на фоне можно увидеть живописный пейзаж - закат и горы.

Примечательно, что самый старший ребенок на фото - Клавдия Земцова, дочь Кристины Орбакайте и внучка Аллы Пугачевой. Сейчас девочке 8 лет, тогда как Гарри и Лизе - по 7. При этом двойняшки для Клавдии - дядя и тетя, ведь они брат и сестра Кристины Орбакайте.

В комментариях восхищаются идиллией в звездной семье и желают детям здоровья и успехов.

"У Лизы ноги мамины", "Какие вы хорошие! Дай бог вам счастья и удачи во всем!", "Браво! Будьте счастливы всегда", "Райский уголок счастья", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что в Сети обсуждают архивное фото с детьми Пугачевой, которые играли на пляже. Лизу нарядили в розовую косынку, футболочку с принтом и розовые шортики, а Гарри - в белую футболку и салатовую бейсболку.

Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "Модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.