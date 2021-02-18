Примадонна Алла Пугачева, как будто не собирается стареть – в свои 71 выглядит просто потрясающе

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка Алла Пугачева уже завершила сценическую карьеру. Сейчас она занята воспитанием детей – близнецов Гарри и Лизы, которых примадонне и ее мужу Максиму Галкину родила суррогатная мать. И хотя певица больше не выступает, поклонников у нее меньше не стало. Так, в соцсети Instagram есть несколько фан-страниц, посвященных артистке, где поклонники обмениваются ее фотографиями и новостями.

Недавно, в одном из таких фан-аккаунтов опубликовали очаровательное фото Аллы Борисовны, на котором она выглядит очень молодо и свежо. Очевидно, звезда запечатлена вместе с мужем, правда его лица в кадре нет, похоже, парочку поймали репортеры. Перед камерой Пугачева появилась в интересном черном платье, а свой образ дополнила модными аксессуарами. Ее волосы распущены в пышной прическе, а на лице яркий макияж, очаровательная улыбка и напрочь отсутствуют морщины.

В подписи к фотографии говорится: "Доброе утро! У вас тоже холодно в городе?". Поклонникам новое фото примадонны очень понравилось, ее засыпают комплиментами и пожеланиями доброго утра в ответ. "Доброе утро, Аллочка. Спасибо, родная, за всех думаешь", "У нас потихоньку начинается весна, снег тает, градусов 3 тепла", "Алла Борисовна, с добрым утром!", "Нам тепло от Ваших песен! Спасибо!", "Наша королева", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, грустная Пугачева выдала себя, заговорив о важном: "Главное, чтобы вы не забывали...".

Как сообщала Politeka, сын Галкина и Пугачевой пошел по стопам отца, рассмешив всех вокруг "формулой любви": "Юморист будущий".

Также Politeka писала, Пугачева напугала неестественным видом рядом с маленьким сыном: "Вся как из воска".