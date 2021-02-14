Певица Алла Пугачева спровоцировала волну обсуждения в сети
Так, на одной из фан-страниц в Инстаграм, посвященной семье Примадонны, появилась новая публикация, которая заинтриговала поклонников, намекнув о возвращении Пугачевой на сцену, передает Politeka.net
«Главное, чтобы вы не забывали меня! Когда человека, артистку, певицу ждут, то появляются силы для возвращения. Появляется желание Петь!» 🙏🏼❤️, - говорится в посте, который размещен 14 февраля.
Отметим, что Алла Пугачёва уже не раз заявляла об окончании своей сольной карьеры, Примадонна делала длительные паузы, однако всё время возвращалась обратно.
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Поклонники с радостью приветствовали данное известие, отметив, что им хочется услышать новых песен великой певицы и попросили ее не грустить.
"Алочка,ты самая классная,дай бог здоровья и сил,люблю тебя дорогая,с тобой ни кто не сравнится,будь с нами многие лета",
" Здоровья вам на долгие годы❤️Хочется ваших новых песен..."
" Эталон! Школа! Классика! История! Здоровья Вам и новой истории",
" Забыть такого человека не возможно это наша молодость",
" Привет!!! Пой всегда пой везде !!! Ведь ты для нас солнышко!!! ❤️",
" Не грустите. Мы вас ждем❤️😍🔥", - высказались в сети.
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