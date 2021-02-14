Певица Алла Пугачева спровоцировала волну обсуждения в сети

Так, на одной из фан-страниц в Инстаграм, посвященной семье Примадонны, появилась новая публикация, которая заинтриговала поклонников, намекнув о возвращении Пугачевой на сцену, передает Politeka.net

«Главное, чтобы вы не забывали меня! Когда человека, артистку, певицу ждут, то появляются силы для возвращения. Появляется желание Петь!» 🙏🏼❤️, - говорится в посте, который размещен 14 февраля.

Отметим, что Алла Пугачёва уже не раз заявляла об окончании своей сольной карьеры, Примадонна делала длительные паузы, однако всё время возвращалась обратно.

Поклонники с радостью приветствовали данное известие, отметив, что им хочется услышать новых песен великой певицы и попросили ее не грустить.

"Алочка,ты самая классная,дай бог здоровья и сил,люблю тебя дорогая,с тобой ни кто не сравнится,будь с нами многие лета",

" Здоровья вам на долгие годы❤️Хочется ваших новых песен..."

" Эталон! Школа! Классика! История! Здоровья Вам и новой истории",

" Забыть такого человека не возможно это наша молодость",

" Привет!!! Пой всегда пой везде !!! Ведь ты для нас солнышко!!! ❤️",

" Не грустите. Мы вас ждем❤️😍🔥", - высказались в сети.

Напомним, что Пугачева поделилась с маленькой Лизой секретом своего мастерства, и это не вокал: "Руководи...".

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