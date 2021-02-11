Стильные наряды детей Галкина и Пугачевой поразили фанатов

Известная знаменитая пара звезд Алла Пугачева и Максим Галкин до сих пор интересуют умы миллионов фанатов. На фоне популярности звездной пары растет интерес к их детям, семилетним Лизе и Гарри. Как передает Politeka.net, на странице в Instagram Лизы Галкиной появилось новое фото юных "силачей".

В кадре брат с сестрой стоят на фоне книжных шкафов. В руках Гарри большая книга в твердой обложке. А Лиза согнула руку в локте. "Силушка богатырская" - подписано фото.

Дети одеты в школьную форму. На Лизе черные узкие брючки и белая блузка, а на Гарри рубашечка и серые брюки. Девочка, улыбаясь, смотрит в камеру, а Гарри держит книгу одной рукой, а взгляд устремлен на сестру. Свободную руку мальчик засунул в штаны, и что-то говорит своей сестричке.

Поклонники от фото пришли в полнейший восторг. В комментариях деток расхвалили и засыпали комплиментами. Фото лайкнула и Алла Борисовна со своего профиля.

"Какие они уже взрослые!!! Как быстро летит время!!!", "Какие же вы хорошенькие ❤️Аллуся любимая Дай Бог тебе их внуков увидеть 🔥❤️", "Шикарный парень и классная девчонка!❤️❤️", "Лиза прекрасна, а Гарри интелегент и красавчик!", "Ростут детки конфетки!" "Такие стильные!👍 Гарри-настоящий мужичок."Гаррик какой стройняшка красавчик растет !!! ❤️❤️❤️Гарри растёт видным мальчиком!", - тут же отозвались фанаты знаменитой пары.

На сайте Politeka мы писали, что неожиданный "звонок" Пугачевой известному актеру обернулся скандалом, детали: "Она хотела, чтобы я...".

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