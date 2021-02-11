Известная певица Алла Пугачева попала в интересную ситуацию со звонком

Актер Александр Паль оказался в интересной ситуации после звонка, которого он не ждал, сообщает Politeka.net. Соответствующая информация с комментариями актера появилась в одном из Телеграм-пабликов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Александр рассказал, что ему позвонили с номера блогера Юрия Дудя и представились Аллой Пугачевой. Якобы артистка стала говорить о том, что у нее в планах режиссировать и снимать кино, а Паль - идеальный кандидат на роль.

"Она хотела режиссировать и снимать кино, и чтобы я у нее играл", - сказал актер дословно.

Артиста заинтересовало это предложение, а разговор перетек в тему уличных протестов, которые сейчас проходят в России. Пугачева обсуждала актеров, которые участвуют в митингах в поддержку Алексея Навального.

Эта тема смутила актера, а закончив разговор, он перезвонил Дудю и оказалось, что с его телефона никто не звонил.

В итоге Паль понял, что имел дело с пранкерами и записал несколько видео, в которых предупреждал коллег.

К слову, артист вспомнил, что летом у него возникала подобная ситуация. Тогда ему позвонили якобы от помощника Евгения Чичваркина.

"Наверное, надо прекращать брать трубку телефона", - подытожил актер.

Отметим, Александр Паль - один из актеров, которые участвовали в акциях в поддержку украинцев-политзаключенных. Так, актер выступил в поддержку Олега Сенцова, в то время голодавшего в российской колонии.

Алла Пугачева пока никак не прокомментировала данную информацию.

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