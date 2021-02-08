Известная украинская певица Мила Нитич вызвала ажиотаж своим выступлением на шоу "Голос країни-11"

Нитич рассказала, что она разошлась на плохой ноте со своим продюсером. Они сотрудничали 10 лет, но теперь певица решила снова вернуться покорять сцену.

Так, звезда исполнила песню "Look What I Found" певицы Lady Gaga. Ей удалось развернуть кресла всех судей шоу, но в результате она выбрала команду Тины Кароль.

Ответим, выступление Нитич разделило зрителей на тех, кто остался в восторге и возмущенных ее появлением на проекте. Кто-то даже считает, что она превзошла своим выступлением Надю Дорофееву.

«Певица которую не надо показывать и говорить, видно сразу что, прима и артистка Украины. Чистый голос и исполнение. Если не смотреть что это в Украине, можно подумать что передача в Америке», «Мила давно уже должна быть в кресле жюри! Она супер вокалистка», «Какой голос!!! Такой человек должен сидеть в кресле, а не певичка Дорофеева, позорище», «Бесит. Когда рвутся те, кто уже урвал свой куш, мало им все. Дайте шанс другим», «Как не стыдно продюсерам брать в участники уже известных певцов» Это совершенно нечестно и даже неинтересно», - пишут в комментариях.

Отметим, Мила Нитич впервые лично встретилась с Пугачевой в 2009 году на международном фестивале "Новая волна" в Юрмале. Тогда она получила специальный приз от Аллы Борисовны. За исполнение песни «Где ты?», украинская певица получила «Золотую звезду Аллы», диплом и 50 тыс. долларов. Победительницей тогда стала Джамала, которая получили по 50 тыс. евро.

Затем Мила приезжала на интервью к Пугачевой на радио "Алла" в Киве. Нитич добавила, что обе их встречи были искренними и непринужденными.

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