16-летняя девушка из Харькова Анастасия огорошила судей шоу "Голос країни" трогательным выступлением

Кадры выступления появились в Youtube.

Так, во время второго эфира шоу "Голос країни" на сцене трогательно выступила 16-летняя Анастасия.

Участница призналась, что с трех лет страдает от редкого заболевания алопеция, из-за которого у нее выпадают волосы. В детстве над ней издевались и насмехались, ведь дети не понимали, почему она не такая, как остальные.

Для "слепого прослушивания" Настя выбрала композицию группы "Один в каное", и своим душевным выступлением растрогала всех судей "Голосу країни".

Все судьи повернулись к исполнительнице и стоя ей аплодировали. Олег Винник был шокирован таким выступлением юной девушки.

"Я очень счастлив, что успел нажать кнопку, потому что я испугался, что песня сейчас оборвется и я не успею. Я увидел вас и просто в шоке. В такие детские годы я вижу огромный багаж, я не понимаю, это для меня чудо. Вы очень самодостаточный вид", - откровенно заявил Олег Винник после выступления.

16-летняя Настя судью Монатика и вовсе довела до слез.

"Ты совершенно особая девушка. Далеко не каждый, особенно в 16 лет может достучаться до взрослых, до ушей, которые переполнены своими ежедневными проблемами. А у вас есть такой талант. Я бывает пускаю слезу, только счастье, на проекте «голос» и вот сегодня это случилось первый раз в этом сезоне. А это такое состояние, которое я очень жду. Мне бы очень хотелось, чтобы свой дом на ближайшее время вы нашли в любви и ритме. Я приглашаю вас к себе", - заявил музыкант.

Телезрителям также понравилось выступление талантливой девушки и они засыпали ее лестными комментариями.

"Солнышко, ты поцелованная богом", "Песня замечательная , глубокая и девушка чудесная, передает и поет очень замечательно))) Пусть все будет у неё хорошо!", "Сколько же у тебя талантов", "До мурашек", "Какая она сильная духом!.. какая она настоящая!", "Сила этой девушки в огромной любви к жизни, к себе, к родителям и она очень красивая, излучает тепло и добро", - написали пользователи под видеороликом.

Напомним, что Олег Винник встретил своего юного двойника

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