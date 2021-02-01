Украинский певец Олег Винник задумался о том, что у него может быть "неизвестный" брат после нового выпуска "Голоса країни"
Видео выступления талантливого украинца появилось на Youtube.
Так, 20-летний Богдан Муха открывал новый эфир "Голосу країни" с легендарной композицией группы Queen "The Show Must Go On".
Парень настолько шикарно и эмоционально спел, что все судьи повернулись к нему после "слепого прослушивания".
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Олег Винник, в свою очередь, был ошараен, когда развернулся и увидел исполнителя. Певец удивился сходством во внешности с Богданом Мухой и поинтересовался: "Вы мой брат?".
В конечном итоге Богдан Муха решил пойти в команду Олега Винника.
Пользователи также удивились сходством во внешности между исполнителем и Олегом Винником, предположив, что "покоритель вовчиць" поможет талантливому Богдану раскрыться на все 100%.
"Отличное выступление, прям мороз по телу", "Очень качественно и талантливо", "Поздравляю Олега", "Голос супер", "Правда похожи, как братья", "Удачи землякам", "Богдан, до мурашек!", "Красава!", - написали украинцы в комментариях.
Выступление на "Голосе країни" Богдана Мухи прокомментировал и сам Олег Винник, опубликовав в своем Instagram кадры из эфира.
"Продолжаю знакомить вас со своими самородками-парень, в котором есть зерно, талантливый и влюбленный в рок-музыку Богдан Муха", - подписал Олег Винник свежее видео в микроблоге.
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