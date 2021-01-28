Певец Олег Винник, впервые выступивший в качестве звездного тренера на шоу "Голос країни", удивил откровением

47-летний артист в интервью журналу "Телескоп" поделился своими впечатлениями после выхода первого эфира 11-го сезона проекта, передает "ТСН".

Винник раскрыл, какая атмосфера царит между тренерами на съемочной площадке. Артиста покорило уважительное отношение друг к другу.

"С Тиной Кароль, Надей Дорофеевой и Димой Монатиком я ближе познакомился в тренерском кресле. Наслаждаюсь коллегиальностью, профессиональным и уважительным отношением друг к другу", - заявил Олег.

Кроме того, звезда как на духу выдал, какой из него будет тренер - ранее подобного опыта у Винника не было, но он полон оптимизма. Певец рассказал об основных моментах, которые хочет донести до будущих участников своей команды.

Артист признался, что требователен и склонен к рациональности, но при этом не будет закрываться от чего-нибудь новенького.

"Поддерживаю эксперименты, но не безбашенный, потому что в первую очередь думаю о слушателях... Мне есть что рассказать, исходя из опыта работы в Европе... Для меня важно, что хочет показать человек своим голосом. Временами не о вокале нужно думать, а о том, как "спеть молча и быть услышанным". Чтобы голос не рассыпался, ему нужен характер, философия. Многие блуждают в поисках, копируя других музыкантов, и забывают о том, как на самом деле звучат их голоса", - поделился Винник.

Ранее певец, узнав, что будет тренером "Голоса", заявил о том, что начинается новая страница в его жизни.

"Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. Будем вместе дарить любовь", - звезда с воодушевлением приняла этот вызов.

Напомним, скандалом обернулся первый выпуск "Голос країни" с Винником, Монатиком и Дорофеевой: "Ребята, извините, это позор!"

Как сообщала Politeka, строгая Кароль пристыдила Винника на "Голосі країни", испепелив его взглядом: "Кто такой Веня?"

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