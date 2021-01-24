Певица и судья шоу "Голос країни" Тина Кароль знает, как поражать своих поклонников

Неожиданное фото появилось в одном из фанатских Instagram-аккаунтов.

Так, популярную певицу Тину Кароль застукали в компании украинского телеведущего и шоумена Славы Демина.

Не исключено, что звезды украинского шоу-бизнеса сделали несколько селфи после совместной съемки какого-то проекта.

На фотографии можно увидеть загадочную Тину Кароль в кожаном красном платье, которая влюбленно смотрит на Славу Демина, что может наталкивать на определенные мысли.

"Тиночка и Слава Демин ❤", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили звезд лестными комментариями.

"Королева", "У вас что роман с этим чуваком?", "Пупсы", "Нравятся оба", "Как обалденно, когда на голове нету волос, не нужен парикмахер", - написали фанаты под публикацией в Instagram-аккаунте.

Ранее мы рассказывали, как Тина Кароль расслаблялась в спортивном зале.

Так, Тина, смыв тонны косметики и завязав волосы в хвост, позировала на одном из тренажеров, снимая свое отражение в зеркале.

Артистка опасно наклонилась вперед, сверкнув глубоким декольте и упругим бюстом. Кроме того, она широко расставила ножки и заметно напрягла мышцы.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне

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