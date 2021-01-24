Певица и судья шоу "Голос країни" Тина Кароль знает, как поражать своих поклонников
Неожиданное фото появилось в одном из фанатских Instagram-аккаунтов.
Так, популярную певицу Тину Кароль застукали в компании украинского телеведущего и шоумена Славы Демина.
Не исключено, что звезды украинского шоу-бизнеса сделали несколько селфи после совместной съемки какого-то проекта.
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На фотографии можно увидеть загадочную Тину Кароль в кожаном красном платье, которая влюбленно смотрит на Славу Демина, что может наталкивать на определенные мысли.
"Тиночка и Слава Демин ❤", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили звезд лестными комментариями.
"Королева", "У вас что роман с этим чуваком?", "Пупсы", "Нравятся оба", "Как обалденно, когда на голове нету волос, не нужен парикмахер", - написали фанаты под публикацией в Instagram-аккаунте.
Ранее мы рассказывали, как Тина Кароль расслаблялась в спортивном зале.
Так, Тина, смыв тонны косметики и завязав волосы в хвост, позировала на одном из тренажеров, снимая свое отражение в зеркале.
Артистка опасно наклонилась вперед, сверкнув глубоким декольте и упругим бюстом. Кроме того, она широко расставила ножки и заметно напрягла мышцы.
Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне
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