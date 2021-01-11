Певица Тина Кароль выдала любопытные детали конфликта с телеведущей Катей Осадчей

Как передает Politeka.net, 35-летняя артистка во время юбилейного эфира программы "Светская жизнь" вспомнила, за что сильно обиделась на ведущую.

В частности, Осадчая поставила Кароль в тупик провокативным вопросом о ее сыне Вениамине. После рождения мальчика Катя спросила у певицы, был ли обряд обрезания.

"Ты тогда очень обиделась, я помню... если бы могла, ты меня прибила бы в этот момент, но, нет, развернулась, ушла и некоторое время не давала интервью", - вспомнила те события ведущая.

"Это, знаешь, материнский инстинкт... Нормально! Как пантера защищает своих детей, так же... Ну, что было то было. У нас, как в настоящей украинской семье, дерутся, а потом садятся за стол!", - парировала в ответ несколько смущенная Кароль.

По словам Осадчей, на протяжении 15 лет существования "Светской жизни" (столько же длится и карьеры Тины), их отношения с певицей были, откровенно говоря, разными.

"Когда любились, когда мирились ... помнишь, как это было?", - поинтересовалась Катя у артистки.

"Я считаю, что ты всегда могла любого человека в любом статусе поставить в угол. И это твой невероятный талант, ты умеешь так намекнуть, что все зрители больше верят тебе, чем той правде, кто здесь оправдывается, чтобы я там не говорила, - ты будешь права", - с улыбкой Кароль сделала комплимент ведущей.

Ранее мы сообщали, певица показала в Инстаграм трогательный коллаж: на одной части фотографии предстала сама Тина, в детском возрасте, а на другой - ее наследник. И мама, и сын были в маскарадных новогодних костюмах. Маленькая Кароль в образе снежинки, а Вениамин - плюшевого зайчика.

Напомним, Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте...".

Как сообщала Politeka, Кароль в образе роковой дивы устроила бесконтрольный соблазн перед мужчинами.