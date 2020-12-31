Певица Тина Кароль ответила Оле Поляковой почему не поддержала митинги против карантинных ограничений для артистов



Свой комментарий артистка дала в интервью "КП".



По ее словам, протесты против карантинных ограничений для артистов именно сейчас - необоснованны.

"Когда весной пришлось не играть и все переносить - это один разговор. А сейчас, пожалуйста, вешай афиши, играй, минимизируй состав на сцене, 50% зала… Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн", - пояснила Кароль.

Певица подчеркнула, что ситуация с пандемией заставляет ее думать о жизнях людей, хоть по сцене она уже успела заскучать.

"Такая же ситуация не только у нас, но и в других странах. Меньше всего хочется, не дай бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли. Нам это не нужно. Я скучаю по сцене, хочу вернуть сцену, но я не самодур", - заявила Тина Кароль.

Напомним, еще осенью, под стенами Кабмина собрались люди, которые протестовали против того, что власть выборочно выдает разрешения на проведение концертов.

Ольга Полякова была одним из ораторов на протесте и обратилась к властям с просьбой разрешить проводить концерты, но с ограничениями.

Напомним, редчайшее фото мужа Оли Поляковой слили в сеть, как он выглядит: "На Луи де Фюнеса похож".

Как сообщала Politeka, шальная Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк и Полякова схлестнулись, выставив главные достоинства напоказ.



