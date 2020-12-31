Певица Тина Кароль ответила Оле Поляковой почему не поддержала митинги против карантинных ограничений для артистов
Свой комментарий артистка дала в интервью "КП".
По ее словам, протесты против карантинных ограничений для артистов именно сейчас - необоснованны.
"Когда весной пришлось не играть и все переносить - это один разговор. А сейчас, пожалуйста, вешай афиши, играй, минимизируй состав на сцене, 50% зала… Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн", - пояснила Кароль.
Певица подчеркнула, что ситуация с пандемией заставляет ее думать о жизнях людей, хоть по сцене она уже успела заскучать.
"Такая же ситуация не только у нас, но и в других странах. Меньше всего хочется, не дай бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли. Нам это не нужно. Я скучаю по сцене, хочу вернуть сцену, но я не самодур", - заявила Тина Кароль.
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Напомним, еще осенью, под стенами Кабмина собрались люди, которые протестовали против того, что власть выборочно выдает разрешения на проведение концертов.
Ольга Полякова была одним из ораторов на протесте и обратилась к властям с просьбой разрешить проводить концерты, но с ограничениями.
Напомним, редчайшее фото мужа Оли Поляковой слили в сеть, как он выглядит: "На Луи де Фюнеса похож".
Как сообщала Politeka, шальная Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк и Полякова схлестнулись, выставив главные достоинства напоказ.