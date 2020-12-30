Дочь Ольги Поляковой показала главу семейства, которого так тщательно скрывает звездная мама

Как сообщает Politeka.net, певица редко выкладывает в социальные сети снимки со своим мужем Вадимом, однако под Новый год они вместе с детьми сфотографировались под елкой, а вскоре снимок оказался в социальной сети "Инстаграм".

Ольга Полякова в скромном черном платье с серыми полосами присела у камина, обняв младшую дочь Алису, которая взяла на руки кота. Рядом с сестрой пристроилась старшая девочка, Маша, она притащила миниатюрную белую собачку. Вадим в сером свитере расположился позади своих любимых девочек и обнял их всех разом.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от редкого семейного кадра, некоторые увидели мужа Оли Поляковой в первый раз:

"Какие роскошные дамы! Папа счастливчик!"; "Наконец-то ваш папа без шапочки (кепочки)"; "Старшенькая - мама. Младшенькая - папа. Дай вам бог здоровья и счастья"; "Как папе повезло с такими девочками"; "теперь хоть понятно, на кого младшая сестра похожа, а то папа всегда за кадром"; "Папа у вас такой, прям альфа-самец! Красивый очень! Любите его и цените!!!"; "Принцесски мамины и маленькие королевы папины"; "Вообще я первый раз увидела мужа Оли .... 👏👏👏 Она его так прекрасно скрывала"; "Папа на Луи де Фюнеса похож)"; "Машенька взрослеет и становится очень похожей на маму. Алиса ещё ребенок,но в ней, что то и от мамы и от папы. Девочки будут красавицами. Здоровья им и их маме и папе!".

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