Оля Полякова покорила поклонников роковым образом в роскошном красном платье

Популярная певица снялась для обложки журнала «Теленеделя» и поделилась получившимся фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Завершаем год эффектно!..В интервью мы поговорили о секретах красоты, любви к сыру, размышлениях о локдауне и выходе из зоны комфорта. Спасибо за беседу Людмиле Козаренко. И как вам мой образ?», - написала звезда в подписи к фото.

Стоит отметить, что для этой съемки стилисты Оли постарались на славу. Так, певица позирует в длинном красном платье в обтяжку, прозрачных перчатках ему под цвет, а также оригинальной красной шляпке. Пикантности наряду придает его необычный лиф в виде двух выпирающих вперед конусов.

Поклонники Поляковой не смогли пройти мимо такого фото.

«Олечка, вы прекрасна», «Как всегда шикарна», «Оля, вы бесподобны!», «Красоту ничем не испортишь», «Оля рыбий глаз хорошо, что труселя сменила», «Оля, великолепно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Полякова призналась о беде, которая случилась с ней после съемок концерта.

«Я только закончила съёмку. Отморозила нос, отморозила руки - все красные. Очень замерзла и ужасно устала. Сначала я пела в этом праздничном концерте, а потом еще и вела его. Говорят, что у артистов легкий хлеб покрутить два часа ж*пой в стразах... Ага», - написала звезда.

Напомним, беда настигла Полякову после концерта, певица еле стоит на ногах, появилось признание.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой забралась на спину матери и заставила ее расслабиться.

Также Politeka писала, что фигуристую Полякову застали в раздевалке в неподходящий момент.