Певица Оля Полякова поделилась кадрами с гримерки

Как передает Politeka.net, кадры были опубликованы на Instagram-страничке артистки.

Подготовку к концерту украинской звезды можно было увидеть в ее сторис. Полякова успела похвастаться не только своими нарядами, но шикарной фигурой.

"Боже, посмотрите какая у меня офигезная штука", - восхитилась певица, примеряя новый головной убор.

Не обошлось и без конфуза: облачения супер-женщины слишком туго обтягивало певицу, поэтому встать с кресла ей помогали два человека.

"Кто там думал, что это робот из силикона?", - говорит голос за кадром.

Ну и конечно, итог стараний ее команды превзошел все ожидания.

Хоть концерт и прошел на славу, но певице пришлось немало пострадать.

"Отморозила нос, отморозила руки - все красные. Очень замерзла и ужасно устала. Сначала я пела в этом праздничном концерте, а потом еще и вела его", - рассказала Полякова по завершению мероприятия.

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