Певица Оля Полякова поделилась кадрами с гримерки
Как передает Politeka.net, кадры были опубликованы на Instagram-страничке артистки.
Подготовку к концерту украинской звезды можно было увидеть в ее сторис. Полякова успела похвастаться не только своими нарядами, но шикарной фигурой.
"Боже, посмотрите какая у меня офигезная штука", - восхитилась певица, примеряя новый головной убор.
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Не обошлось и без конфуза: облачения супер-женщины слишком туго обтягивало певицу, поэтому встать с кресла ей помогали два человека.
"Кто там думал, что это робот из силикона?", - говорит голос за кадром.
Ну и конечно, итог стараний ее команды превзошел все ожидания.
Хоть концерт и прошел на славу, но певице пришлось немало пострадать.
"Отморозила нос, отморозила руки - все красные. Очень замерзла и ужасно устала. Сначала я пела в этом праздничном концерте, а потом еще и вела его", - рассказала Полякова по завершению мероприятия.
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