Украинская певица Ольга Полякова примерила непривычный для себя образ с новой прической

Как сообщает Politeka.net, артистка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" небольшой ролик, в котором показала свое перевоплощение. Судя по внешнему виду, она записала видео на телефон, сидя в гримерке.

На этот раз Оля Полякова предстала в бордовом халате, который соблазнительно распахнулся на груди исполнительницы, под ним можно разглядеть бюстгальтер. Сразу привлекают внимание вьющиеся рыжие волосы на голове знаменитости, вероятно, она надела парик. Звезда широко распахнула глаза с подкрашенными длинными ресницами и крупным планом показала свой профессиональный макияж. Образ бесстыдницы дополнила заколка на одном из оранжевых локонов.

Ранее Оля Полякова уже экспериментировала с внешностью и превратилась в копию своей коллеги Надежды Дорофеевой, свою помолодевшую внешность она показала в шоу "Маска" на телеканале "Украина". Поп-исполнительница появилась в студии в черно-белом коротком наряде с массивными воланистыми кружевами, которые дополнил лакированный пояс, а также крупное ожерелье из золотых цепей.

Лицо Оли Поляковой усилиями гримера стало будто кукольным. Многим поклонникам не понравились такие метаморфозы после привычного имиджа популярной певицы.

Напомним, что эпатажная Полякова без лишней скромности показала, как выглядит после бурной ночи: «Какое счастье»

Как сообщала Politeka, Полякова посветила своими аппетитными булочками, удивив внешностью в обычной жизни: "Ночная жрица".

Также Politeka писала, что Полякова удивила другой внешностью, фото 10-летней давности: "Стала круче".