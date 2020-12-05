Известная украинская певица Ольга Полякова похвасталась своими утренними круассанами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.
Так, Полякова выложила в сторис видео, на котором хвастается круассанами, которые сама испекла. На видео она достает французский десерт из духовки и улыбается.
"Утренние круассаны от Королевы ночи и ночной жрицы", - так подписано видео с Поляковой.
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Сама же Полякова улыбается и даже пританцовывает, любуясь своими круассанами.
Видео опубликовал в соцсети менеджер Поляковой Артемий Чирков. Сама же певица перепостила себе его, но потом удалила.
Также певица в сторис похвасталась новым образом - она сделала себе объемный "конский хвост" и надела массивные серьги в форме крестов.
Ранее сообщалось, что Оля Полякова позировала в облегающем платье с разрезами, а также необычными "огненными" волосами.
"Это будет роскошное шоу!!! Честно, ну это очень сложно угадать кто под маской! А вы бы смогли?"- говорится в сообщении.
Пользователи Сети восхитились ярким образом артистки.
Напомним, Оля Полякова поразила изменениями во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.
Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом: "на Алину Гросу похожа".
Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила изменениями во внешности, как теперь выглядит звезда.