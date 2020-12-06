Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит после ночной тусовки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала сторис, в котором показала свое лицо вблизи. Ольга была без капли макияжа, а на ее голове красовался домашний пучок. Она пришла на прием к косметологу, что является обязательным для большинства звезд, которые следят за собой.

«Боже, какое счастье. Всю ночь тусить до 4 утра, а потом прийти в клинику к доктору и сделаться опять свеженькой», - отметила Полякова.

Стоит отметить, что по лицу Ольги не скажешь, что она тусила всю ночь. Напротив, певица выглядит очень молодой и ухоженной.

Ранее мы писали, что Оля Полякова кардинально сменила имидж ради участия в шоу. Как известно, артистка будет одной из судей шоу «Маска». На каждом эфире певица будет кардинально перевоплощаться в разные образы. На одном из эфиров Полякова вставила себе цветные линзы, после чего долго не могла их снять. На последней съемке артистка решилась сделать себе короткую стрижку, которая ей очень подошла. Хулиганская прическа покорила поклонников певицы.

Перчинки образу добавил глубокий вырез на платье и необычные украшения.

Напомним, что пошлая Ольга Полякова оседлала неутомимого жеребца и закатила глаза от удовольствия: кадры провокации.

Как сообщала Politeka, Полякова посветила своими аппетитными булочками, удивив внешностью в обычной жизни: "Ночная жрица".

Также Politeka писала, что Полякова удивила другой внешностью, фото 10-летней давности: "Стала круче".