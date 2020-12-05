Відома українська співачка Ольга Полякова похвалилася своїми ранковими круасанами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, Полякова виклала у сторіс відео, на якому вихваляється круасанами, які сама спекла. На відео вона дістає французький десерт із духовки та посміхається.

"Ранкові круасани від Королеви ночі і нічної жриці", - так підписане відео з Поляковою.

Сама ж Полякова посміхається і навіть пританцьовую, милуючись своїми круасанами.

Відео опублікував у соцмережі менеджер Полякової Артемій Чірков. Сама ж співачка перепостила собі його, але згодом видалила.

Також співачка у сторіс похизувалась новим образом - вона зробила собі об'ємний "кінський хвіст" та вдягнула масивні сережки у формі хрестів.

Раніше повідомлялось, що Оля Полякова позувала в облягаючій сукні з розрізами, а також незвичним "вогняним" волоссям.

"Це буде розкішне шоу!!! Чесно, ну це дуже складно, вгадати хто під маскою! А ви б змогли?" - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі захопилися яскравим образом артистки.

Нагадаємо, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським чином: "на Аліну Гросу схожа".

Також Politeka писала, що грайлива Полякова приголомшила змінами в зовнішності, як тепер виглядає зірка.