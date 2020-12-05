Відома українська співачка Ольга Полякова похвалилася своїми ранковими круасанами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, Полякова виклала у сторіс відео, на якому вихваляється круасанами, які сама спекла. На відео вона дістає французький десерт із духовки та посміхається.
"Ранкові круасани від Королеви ночі і нічної жриці", - так підписане відео з Поляковою.
Посилення карантину все ближче, гроші з банків радять забрати: "Основну суму краще перевести в..."
Володимир Остапчук, Павлик, Чапкіс та інші зірки, які зіграли в цьому році найскандальніші весілля: "Заслужили щастя"
Щаслива Настя Каменських задерла светр і похвалилася круглим животиком: "Потап, красунчик!"
В Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії
Сама ж Полякова посміхається і навіть пританцьовую, милуючись своїми круасанами.
Відео опублікував у соцмережі менеджер Полякової Артемій Чірков. Сама ж співачка перепостила собі його, але згодом видалила.
Також співачка у сторіс похизувалась новим образом - вона зробила собі об'ємний "кінський хвіст" та вдягнула масивні сережки у формі хрестів.
Раніше повідомлялось, що Оля Полякова позувала в облягаючій сукні з розрізами, а також незвичним "вогняним" волоссям.
"Це буде розкішне шоу!!! Чесно, ну це дуже складно, вгадати хто під маскою! А ви б змогли?" - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі захопилися яскравим образом артистки.
Нагадаємо, Оля Полякова приголомшила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.
Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським чином: "на Аліну Гросу схожа".
Також Politeka писала, що грайлива Полякова приголомшила змінами в зовнішності, як тепер виглядає зірка.