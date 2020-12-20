Украинская певица Оля Полякова поделилась горем

Как передает Politeka.net, рассказом артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

По ее словам, участие в концерте закончилось для певицы не лучшим образом.

"Ребятушки, всем привет, 6:57, а я только закончила съёмку. Отморозила нос, отморозила руки - все красные. Очень замерзла и ужасно устала. Сначала я пела в этом праздничном концерте, а потом еще и вела его. Говорят, что у артистов легкий хлеб покрутить два часа ж*пой в стразах... Ага", - рассказала Полякова.

Артистка также поделилась подробностями своего выступления.

"Вела концерт в трусах, замерзла, як собака", - подытожила Полякова.

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова опубликовала снимок, на котором позировала в полупрозрачном платье, эффектно изгибаясь и демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.

Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.



