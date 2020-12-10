Певица Оля Полякова в новом образе хвастнула помолодевшим видом

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в сценическом образе для шоу "Маска".

Красотка показала себя в ультракоротком золотистом платье на одно плечо, с роскошной прической и идеальным макияжем. Публика даже не сразу узнала в этой "девочке" певицу.

Тем не менее, судя по кадрам, Поляковой не удалось зацепить коллегу-детектива по шоу Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Как Оля не крутилась, как не выпячивала свои аппетитные прелести перед носом у артиста, тот все равно вечно смотрел куда-то в другую сторону. Пользователи тут же заметили этот любопытный факт и кинулись обсуждать в комментариях.

"Данилко на последней фотке прям Краш😂"

"Все очень красивые. Но я не пойму.... Вы на себя перестали быть похожа... Что-то изменилось, а что понять не могу...."

"Что поменялось?? Не могу до сих пор понять 😳😳😳😳Линзы? Овал лица?"

"Прям девочка❤️красотка, наша королева🌹"

"Лолл ззади шоль Данилко?? Там прям в нього вигляд як для мемчіка)))"

"Куда Сердючка на 5 фото смотрит? 🤔"

"о, Андрей Михайлович в кадре"

Напомним, "Маска" является адаптацией американского проекта The Masked Singer. Уже известно, что Данилко, Полякова, а еще Настя Каменских и Михаил Хома (DZIDZIO) выступят в роли детективов. Им предстоит разгадать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской.

Ранее мы сообщали, помолодевшую и изменившуюся Полякову пользователи сравнили с певицей Надей Дорофеевой.

В частности, публика с жаром обсудила кадры, на которых Оля предстала в черно-белом платье с пышными рюшами и "кукольным" макияжем.

"Омолодили так омолодили 😉 прям не узнать 🔥👍"; "Уже говорили, что на Дорофееву похожа?))) Сорри🙈 Где моя Оля?"; "ну вот какая Дорофеева??? Ну вот где? 😂", - отреагировали в Сети.

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.

Как сообщала Politeka, отчаявшаяся Оля Полякова сообщила о проблемах, жестко раскритиковав власть

Также Politeka писала, что лохматая Оля Полякова показала себя вблизи, заткнув за пояс молодых красавиц: "что это за девчонка?".