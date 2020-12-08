Популярная украинская певица Оля Полякова озадачила резким преображением и помолодевшей внешностью на съемках

Популярная артистка поразила резким преображением, появившись в качестве члена жюри на шоу "Маска" на телеканале "Украина". Певица решила сменить привычный имидж и превратить тот в еще более кукольный и неестественный.

Так, для эффектного появления на съемках, Ольга надела черно-белое мини-платье с массивными воланами из кружев, дополнив то лакированным поясом и массивным золотым ожерельем.

Шею она украсила стильными массивными цепями. При этом лицо Поляковой выглядело как кукольное. Фанаты не оценили такое перевоплощение звезды. В целом, как отмечают фанаты, макияж придал ее лицу "кукольный" эффект. При этом Оля предложила многочисленных поклонников выбрать, какой кадр им больше всего по душе. В свою очередь далеко не все фанаты оценили вид знаменитости и сравнили ту с молодой певицей Надей Дорофеевой:

«Омолодили так омолодили 😉 прям не узнать 🔥👍; Уже говорили, что на Дорофееву похожа?))) Сорри🙈 Где моя Оля?; ну вот какая Дорофеева??? Ну вот где? 😂; А мне тоже на Дорофееву стала похожа. Ну что помолодела, так уж точно👍; да, это Дорофеева 😆😆😆; Прям куколка Барби!!! Совершенно другая Оля; Вы очень красивая,вам так идёт эта пластика лица😍; Очень красивая)))Но не похожа на себя)».

До этого она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" яркое фото, для которого позировала на карусели. Знаменитость очутилась верхом на коне в рельефной куртке телесного цвета с "оторванными" рукавами, ее голову увенчала золотистая корона с длинными шипами.

В таком образе "Королева ночи" погладила лошадку по пластиковой гриве и изобразила кокетливую улыбку. На заднем плане можно заметить девушку в красном, которая сосредоточенно что-то изучает. Вероятно, кадр сделан во время съемок нового клипа или проекта, посвященного наступающим зимним праздникам.

"А мы готовимся к новому году! А вы??? Есть новогоднее настроение?", - поинтересовалась Ольга Полякова в описании.

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванной.

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