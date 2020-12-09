Украинская певица Ольга Полякова расхвалила и засмущала Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верки Сердючки

Как передает Politeka.net, 47-летний Данилко стал детективом в адаптации иностранного The Masked Singer, который выйдет на телеканале «Украина» под названием «Маска». Детективов шоу раскрывают поэтапно, пока идут съемки проекта. Уже известно, что ними станут Ольга Полякова, Настя Каменских и Dzidzio. На днях объявили, что четвертым детективом станет Данилко.

Оля Полякова не сдержалась и сразу же засветила коллегу у себя в Инстаграм.

«Дорогие мои, вы знаете, что в нашем шоу открылось еще одно имя. И я сижу рядышком с ним. С Андреем Данилко. Посмотри, какая на тебе маска, какой ты голубоглазый, красавчик мой. Ты как ящерка, а я как змеюка», - пошутила Полякова.

«Нет, ты хорошая», - заявил смущенный Данилко.

«И ты прекрасный. Ура», - прокричала довольная Полякова.

Сама Ольга ради съемок уже в который раз смело перевоплощается, примеряя на себя разноцветные линзы и оригинальные аксессуары.

Как известно, всего в шоу будет пять детективов, но последний участник шоу строго засекречен. Кроме этого, неизвестно, кто из артистов будет участниками в карнавальных костюмах.

Напомним, что фигуристая Оля Полякова в леопарде лишила мужчин спокойствия, подкачав ягодицы: «Ох, эти ножки…».

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко впервые за долгое время появился на публике в компании Поляковой и Каменских: "Прям еще один Х-Фактор".

Также Politeka писала, что Полякова переборщила с омоложением и превратилась в копию Нади Дорофеевой: "Где наша Оля?".