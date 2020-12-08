Співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, після тривалої перерви знову взявся за роботу

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка засвітився в новому шоу "Маска" на телеканалі "Україна" - адаптації американського формату The Masked Singer.

Данилко виступить в ролі одного з п'яти детективів. Йому належить розгадати, хто із зірок українського шоу-бізнесу, спорту або політиків ховається під тією чи іншою маскою. А його конкурентами на шоу стануть Оля Полякова, Настя Каменських, Михайло Хома (DZIDZIO) і ще один секретний учасник, ім'я якого оголосять під час першого ефіру.

"Команда Зоряних детективів шоу "МАСКА" 💥 друзі, момент істини настав. Нарешті розсекречені всі знаменитості, які спробують вгадати - хто ж ховається за масками? Так, шоу @maskaukrainetv об'єднало @polyakovamusic, @dzidzio, @kamenskux і @v_serduchka. До речі, ведучим став @vova_ostapchuk. Тепер ніяких сумнівів - проект буде фантастичним. Як думаєте, хто з детективів розсекретить найбільше учасників? ⭐", - йдеться в пості "Зіркового шляху".

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене. Багато хто відзначив, що склад детективів "Маски" дивним чином схожий на 10-й сезон проекту "Х-Фактор", в якому суддями були ті ж Полякова, Каменських, Данилко і ще Ігор Кондратюк.

"Має бути ще один детектив це Олег Винник точно має бути" - "Ім'я п'ятого детектива глядачі дізнаються під час ефіру "МАСКА"

"Знову одні й ті ж обличчя в кожному проекті. Як же це набридло 😠 Я не розумію, вони що гроші платять продюсерам, що б саме їх скрізь брали. Блін, який канал не включи, скрізь вони"

"Прям ще один Х-Фактор 🤣"

"Я завжди за Данилко 👍 🔥 "

"У цьому всьому молодець Данилко😂 все чорне, що вдома було ось і весь епатаж🔥"

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото справжньої мами Данилко:"навіть не думає переїжджати ближче до сина".

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