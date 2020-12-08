Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, после длительного перерыва вновь взялся за работу

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда засветился в новом шоу "Маска" на телеканале "Украина" - адаптации американского формата The Masked Singer.

Данилко выступит в роли одного из пяти детективов. Ему предстоит разгадать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской. А его конкурентами на шоу станут Оля Полякова, Настя Каменских, Михаил Хома (DZIDZIO) и еще один секретный участник, имя которого объявят во время первого эфира.

"Команда звездных детективов шоу «МАСКА» 💥 Друзья, момент истины настал. Наконец рассекречены все знаменитости, которые попытаются угадать - кто же скрывается за масками? Так, шоу @maskaukrainetv объединило @polyakovamusic, @dzidzio, @kamenskux и @v_serduchka. К слову, ведущим стал @vova_ostapchuk. Теперь никаких сомнений - проект будет фантастическим. Как думаете, кто из детективов рассекретит больше всего участников? ⭐", - говорится в посте "Зіркового шляху".

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное. Многие отметили, что состав детективов "Маски" удивительным образом похож на 10-й сезон проекта "Х-Фактор", в котором судьями были те же Полякова, Каменских, Данилко и еще Игорь Кондратюк.

"Должен быть ещё один детектив это Олег Винник точно должен быть" - "Ім'я п'ятого детектива глядачі дізнаються під час ефіру «МАСКА»"

"Опять одни и те же лица в каждом проекте. Как же это надоело 😠 Я не понимаю, они что деньги платят продюсерами, что бы именно их везде брали. Блин, какой канал не включи, везде они"

"Прям ещё один Х-Фактор 🤣"

"Я всегда за Данилко👍🔥"

"В этом всем молодец Данилко😂 все черное, что дома было вот и весь эпатаж🔥"

Напомним, что в сети появились фото настоящей мамы Данилко: "даже не думает переезжать поближе к сыну".

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