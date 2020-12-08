Популярна українська співачка Оля Полякова спантеличила різким перетворенням і молодшою зовнішністю на зйомках

Популярна артистка вразила різким перетворенням, з'явившись в якості члена журі на шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Співачка вирішила змінити звичний імідж і перетворити той в ще більш ляльковий і неприродний.

Так, для ефектної появи на зйомках, Ольга одягла чорно-білу міні-сукню з масивними воланами з мережив, доповнивши то лакованим поясом і масивним золотим намистом.

Шию вона прикрасила стильними масивними ланцюгами. При цьому обличчя Полякової виглядало як лялькове. Фанати не оцінили таке перевтілення зірки. В цілому, як відзначають фанати, макіяж надав її обличчю "ляльковий" ефект. При цьому Оля запропонувала численних шанувальників вибрати, який кадр їм найбільше до душі. У свою чергу далеко не всі фанати оцінили вигляд знаменитості і порівняли ту з молодою співачкою Надею Дорофєєвою:

"Омолодили так омолодили 😉 прям не впізнати🔥 👍; вже говорили, що на дорофєєву схожа?))) Соррі🙈 де моя Оля?; ну ось яка Дорофєєва??? Ну ось де? 😂 ; А мені теж на Дорофєєву стала схожа. Ну що помолодшала, так вже точно👍; так, це Дорофєєва😆 😆 😆; прям лялечка Барбі!!! Зовсім інша Оля; ви дуже красива, вам так йде ця пластика обличчя😍; дуже красива))) але не схожа на себе)».

До цього вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" яскраве фото, для якого позувала на каруселі. Знаменитість опинилася верхи на коні в рельєфній куртці тілесного кольору з "відірваними" рукавами, її голову увінчала золотиста корона з довгими шипами.

У такому образі "Королева ночі" погладила конячку по пластиковій гриві і зобразила кокетливу посмішку. На задньому плані можна помітити дівчину в червоному, яка зосереджено щось вивчає. Ймовірно, кадр зроблений під час зйомок нового кліпу або проекту, присвяченого наступаючим зимовим святам.

"А ми готуємося до Нового року! А ви??? Є новорічний настрій?",- поцікавилася Ольга Полякова в описі.

Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.

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