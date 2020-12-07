Популярна українська співачка Оля Полякова змусила чоловіків "втратити голову", показавши форми в леопардовому костюмі

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в TikTok.

«Pump up the jam. Зможу можу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Оля Полякова позує в леопардовому костюмі, демонстративно присідаючи на підборах. Завдяки цій витівці в камеру потрапили бездоганні форми знаменитості. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.

"Спорт в будь - яких умовах», «ох, ці ніжки зводять мене з розуму», «відмінна», «красиво», «леопардиця», «Довга яка», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома українська співачка Ольга Полякова похвалилася своїми ранковими круасанами

Так, Полякова виклала в Сторіс відео, на якому хвалиться круасанами. Їх знаменита красуня спекла сама. На відео вона дістає французький десерт з духовки й посміхається.

"Ранкові круасани від королеви ночі й нічної жриці", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Оля Полякова вразила змінами в зовнішності, змусивши навіть колег-зірок ухнути.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Полякова осідлала коня і звела з розуму королівським чином: "на Аліну Гросу схожа".

Також Politeka писала, що грайлива Полякова приголомшила змінами в зовнішності, як тепер виглядає зірка.