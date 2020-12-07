Популярная украинская певица Оля Полякова заставила мужчин «потерять голову», показав формы в леопардовом костюме

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в TikTok.

«Pump up the jam. Смогу могу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Оля Полякова позирует в леопардовом костюме, демонстративно приседая на каблуках. Благодаря этой выходке в камеру попали безупречные формы знаменитости. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.

«Спорт в любых условиях», «ох, эти ножки сводят меня с ума», «отличная», «красиво», «леопардица», «длинная какая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная украинская певица Ольга Полякова похвасталась своими утренними круассанами

Так, Полякова выложила в сторис видео, на котором хвастается круассанами. Их знаменитая красотка испекла сама. На видео она достает французский десерт из духовки и улыбается.

"Утренние круассаны от Королевы ночи и ночной жрицы", - говорится в сообщении.

Напомним, Оля Полякова поразила изменениями во внешности, заставив даже коллег-звезд ухнуть.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Полякова оседлала коня и свела с ума королевским образом: "на Алину Гросу похожа".

Также Politeka писала, что игривая Полякова ошеломила изменениями во внешности, как теперь выглядит звезда.