Популярная украинская певица Оля Полякова соблазнила формами в платье с разрезами, не устоял даже DZIDZIO

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Маска в действии) ну, выбираем?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Полякова позирует в полупрозрачном платье, эффектно изгибаясь и демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. На одном из снимков можно заметить певца DZIDZIO, который от восхищения аж разинул рот. Другие фанаты красотки также пришли в восторг от увиденного.

«Ух Оля, это уже сплошной кекс. Выглядишь круто», «великолепный вид», «вау, это просто бомбезная красота», «Оля, хорошеете на глазах», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Ольга Полякова показала, как преображается

Звезда старается каждый раз удивлять своими образами. В этот раз Ольга разместила несколько кадров того, как ей делают макияж.

Сторис начинались с того, что артистка показала в своем доме красивую и уже наряженную елочку.

Певица рассказала, что накрутила волосы. Теперь звезда стала походить на длинноволосую русалку.

Видно, что, благодаря макияжу, певице удалось немного измениться.

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.

Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.