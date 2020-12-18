Популярная украинская певица Ольга Полякова показала, как преображается
Звезда старается каждый раз удивлять своими образами, передает Politeka.net. В этот раз Ольга разместила несколько кадров того, как ей делают макияж.
Сторис начинались с тото, что артистка показала в своем доме красивую и уже наряженную елочку.
Певица рассказала, что накрутила волосы. Теперь звезда стала походить на длинноволосую русалку.
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Видно, что, благодаря макияжу, певице удалось немного измениться.
Черные длинные стрелки на веках сделали взгляд лисьим, а пышные ресницы - распахнули его.
Далее визажист приклеил блондинке специальную наклеечку, что придавала еще большего акцента взгляду.
Позже Полякова поднесла поближе камеру и широко раскрыла глаза, став похожей на куклу.
Фото в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезде написали свои отзывы в директ.
Ранее мы писали, что Ольга Полякова отправилась в салон красоты, где разделась до бюстгальтера и расположилась в кресле с прической-пучком. Пока ей делали процедуру, артистка обратилась к своим поклонникам и развеяла мифы о своей красоте.
"Сегодня у нас "Маска". Чтобы вы опять мне писали, что я сделала себе 558 пластических операций, я опять в салоне...", - сказала звезда.
Ранее сообщалось, что Ольга Полякова позировала, представ в экстремальном платье с декольте, изогнувшись перед камерой. Благодаря этому в кадр попали «упругие» мячики знаменитости. Поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в карусели Stories.
Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.
Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.