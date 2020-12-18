Популярная украинская певица Ольга Полякова показала, как преображается

Звезда старается каждый раз удивлять своими образами, передает Politeka.net. В этот раз Ольга разместила несколько кадров того, как ей делают макияж.

Сторис начинались с тото, что артистка показала в своем доме красивую и уже наряженную елочку.

Певица рассказала, что накрутила волосы. Теперь звезда стала походить на длинноволосую русалку.

Видно, что, благодаря макияжу, певице удалось немного измениться.

Черные длинные стрелки на веках сделали взгляд лисьим, а пышные ресницы - распахнули его.

Далее визажист приклеил блондинке специальную наклеечку, что придавала еще большего акцента взгляду.

Позже Полякова поднесла поближе камеру и широко раскрыла глаза, став похожей на куклу.

Фото в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезде написали свои отзывы в директ.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова отправилась в салон красоты, где разделась до бюстгальтера и расположилась в кресле с прической-пучком. Пока ей делали процедуру, артистка обратилась к своим поклонникам и развеяла мифы о своей красоте.

"Сегодня у нас "Маска". Чтобы вы опять мне писали, что я сделала себе 558 пластических операций, я опять в салоне...", - сказала звезда.

Ранее сообщалось, что Ольга Полякова позировала, представ в экстремальном платье с декольте, изогнувшись перед камерой. Благодаря этому в кадр попали «упругие» мячики знаменитости. Поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в карусели Stories.

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.

Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.