Популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников, выйдя из ванны и скинув халат

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в TikTok.

«Только с ванны вышла», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Полякова предстает с полотенцем на голове и в халате, который игриво завязала, демонстрируя идеальные ноги.

В какой-то момент певица предстает без него – лишь в накидке телесного цвета, который прикрывает безупречную фигуру звезды. Из-за того, что накладка телесного цвета, кажется что Полякова полностью без одежды.

Вместе с тем, образ звезды дополняли зеленые волосы, цепочка и красные тапочки.

«Богиня», «огонь», «глаз не отвести», «круто и оригинально», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Оля Полякова с ярко-желтыми волосами показала себя в вызывающем виде «прямо с душа»

Не так давно Полякова присоединилась к команде шоу нового шоу «Маска» и теперь периодически примеряет для съемок самые неожиданные образы. На этот раз Оля появилась в студии и вовсе в рискованном наряде: на ней не было ничего кроме белого халата и полотенца, обвязанного вокруг головы.

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.

Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.