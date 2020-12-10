Оля Полякова с ярко-желтыми волосами показала себя в вызывающем виде «прямо с душа»

Популярная украинская певица, которая славится любовью к эпатажным образам, поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно Полякова присоединилась к команде шоу нового шоу «Маска» и теперь периодически примеряет для съемок самые неожиданные образы. На этот раз Оля появилась в студии и вовсе в рискованном наряде: на ней не было ничего кроме белого халата и полотенца, обвязанного вокруг головы.

Дополнили образ певицы лишь массивные украшения, красная помада и ярко-желтые локоны волос, выбивающиеся из-под полотенца.

«Я прям с душа и в Маску!!!! Все пишут что я дико изменилась! Давайте версии , что я отрезала, А что пришила?», - с присущим ей юмором написала Полякова.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Пересадка волос!», «Все-таки подтяжка лица точно была», «Божественная», «Макияж изменяет безусловно, и наверное ещё линзы», «Всегда красива! Но макияж на этом шоу изменил до неузнаваемости», «Губы увеличили», «Подтяжка бровей», «Ничего из пластической хирургии Вы не делали, просто нынешняя косметика творит волшебство», «Ну что за красотка? Я не узнал даже. Выглядите как девочка 25 летняя. Круто», - пишут люди.

Напомним, пышногудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

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