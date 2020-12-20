Звезда показала, как ей хорошо

Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как расслабляется, благодаря детям

Артистка похвасталась отдыхом среди любимых дочек - Маши и Алисы, пишет Politeka.net. Звезда лежала на постели, а в это время ее старшая дочь забралась на спину. Последняя начала делать матери массаж.

Девочка старалась, двигая по спине руками, как настоящая массажистка.

А младшая дочь, в это время разминала матери ступни.

"Ребята, посмотрите, какой у меня спа-салон. Маша делает массаж спины, а Алиса там вдалеке делает маме массаж ног", - похвасталась артистка.

В ответ младшая сообщила, что здесь ничего такого нет, ведь их мама пашет.

"Мама пашет, а дети меня массажируют. Спасибо вам", - поблагодарила Полякова.

Поскольку кадры были обнародованы в сторис, пользователи сети не смогли написать отзывы об увиденном в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова позировала в полупрозрачном платье, эффектно изгибаясь и демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. На одном из снимков можно заметить певца DZIDZIO, который от восхищения аж разинул рот. Другие фанаты красотки также пришли в восторг от увиденного.

«Маска в действии) ну, выбираем?» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маша Полякова опубликовала кадры репетиции своей музыкальной рок-группы.

На видео можно увидеть гитариста с роскошной шевелюрой и дочь Оли Поляковой, которая в кадре поет.

"Маленький спойлер", - подписала наследница "королевы ночи" очередной видеоролик в своем личном микроблоге.

Пользователи сети оценили таланты юных дарований.

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