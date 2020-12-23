Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила роскошной фигурой, примеряв облегающий наряд
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Все ! Финал! Я ворвалась в гоночном костюме на финишную прямую», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных фотографиях Полякова позирует в облегающем наряде, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. Поклонники заметили, что знаменитость выглядит явно помолодевшей.
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«Ну девочка просто! Лет на 20 выглядите», «офигенные образы», «непревзойденная бомба», «выглядите как 20-летняя девочка», «без слов. Богиня», «вы на каждом фото как куколка», «Больше не носите кокошники)Вы без кокошника гораздо хороши», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что певица Оля Полякова - мастер по эпатажу - взбодрила публику новым образом и пикантной выходкой
Так, сначала томная Ольга, с ярким макияжем, показала крупным планом глубокое декольте, покорив своей загадочностью и женским шармом. Звезда с розовыми локонами удивила своим перевоплощением.
"Ну что, пупсики... Я сегодня вот такая - нежная мадама...", - говорит певица, послав в конце воздушный поцелуй.
Напомним, что бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит.
Также Politeka писала, что резко помолодевшая Полякова поразила новой внешностью, копия Дорофеевой.