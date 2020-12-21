Популярную украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали поклонники, обвинив ее в «косплее» Нади Дорофеевой

Как рассказывает Politeka, соответствующие фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Девушка с татуировкой дракона», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Полякова позирует с явно «помолодевшим» лицом и белоснежными волосами. Часть поклонников обвинили кумира в подражании Нади Дорофеевой.

«Сами на себя не похожи, но очень красиво», «в жизни вы другой человек, зачем столько фотошопа», «я подумала, что это Дорофеева», «В 1 на Дорофееву похожа, а в 4 на Валерию», «На Дорофееву похожа», «Оля, что с лицом?», «будто косплей на Дорофееву», «даже сначала не узнала. Подумала что вы Дорофеева. Супер красиво», - пишут пользователи.

Как сообщалось до этого, Полякова поделилась подробностями подготовки к съемкам. Красотка была в машине, а над ее лицом трудился косметолог. Пока Ольге делали массаж лица, она рассказала поклонникам, почему ей потребовалась экстренная помощь и приходится делать процедуры в машине

Напомним, что Оля Полякова без стеснения показала, как обвисает бюст, женщины поймут: «Уже никто не следит…».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит: "Хорошо, что труселя сменила".

Также Politeka писала, что фигуристую Полякову застали в раздевалке в неподходящий момент: "Какая у меня офигезная...".