Популярная украинская певица Оля Полякова пожаловалась на силу тяготения и ее влияние на организм женщин

Как рассказывает Politeka, соответствующее признание знаменитость опубликовала у себя в TikTok.

«Точно также закон тяготения действует на наши гру*и. С возрастом они тянутся к земле. Сначала в двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. А в семьдесят уже никто не следит, куда они там упали. Ну что ребятки, поехали», - сказала она.

Уточним, что на опубликованном ролике Полякова сперва держит себя за «гордость», показывая, как она меняется с годами. В последний момент можно заметить, что красотка гуляет с младшей дочерью, собирая при этом яблоки.

«Оля -пусть твоих не коснётся время!!!😅😅😅 Ты ведь подарок для глаз 👁 уф....», «Олечка, обожаю Вас», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова соблазнила формами в платье с разрезами, не устоял даже DZIDZIO

«Маска в действии) ну, выбираем?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Полякова позирует в полупрозрачном платье, эффектно изгибаясь и демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. На одном из снимков можно заметить певца DZIDZIO, который от восхищения аж разинул рот. Другие фанаты красотки также пришли в восторг от увиденного.

Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.

Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.