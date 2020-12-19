Популярная украинская певица Оля Полякова пожаловалась на силу тяготения и ее влияние на организм женщин
Как рассказывает Politeka, соответствующее признание знаменитость опубликовала у себя в TikTok.
«Точно также закон тяготения действует на наши гру*и. С возрастом они тянутся к земле. Сначала в двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. А в семьдесят уже никто не следит, куда они там упали. Ну что ребятки, поехали», - сказала она.
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Уточним, что на опубликованном ролике Полякова сперва держит себя за «гордость», показывая, как она меняется с годами. В последний момент можно заметить, что красотка гуляет с младшей дочерью, собирая при этом яблоки.
«Оля -пусть твоих не коснётся время!!!😅😅😅 Ты ведь подарок для глаз 👁 уф....», «Олечка, обожаю Вас», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова соблазнила формами в платье с разрезами, не устоял даже DZIDZIO
«Маска в действии) ну, выбираем?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных фотографиях Полякова позирует в полупрозрачном платье, эффектно изгибаясь и демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. На одном из снимков можно заметить певца DZIDZIO, который от восхищения аж разинул рот. Другие фанаты красотки также пришли в восторг от увиденного.
Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.
Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.