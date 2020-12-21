Популярная певица Оля Полякова показала, как выходит из положения и спасает свое лицо при нехватке времени

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась подробностями подготовки к съемкам. Красотка была в машине, а над ее лицом трудился косметолог. Пока Ольге делали массаж лица, она рассказала поклонникам, почему ей потребовалась экстренная помощь и приходится делать процедуры в машине.

«Всем доброе утро. Я с самолета прямо в машину. А в машине меня ждет та-дам..мои золотые любимые ручки. И импровизированный салон в моей тачке. Прикиньте. Вот так вот артисты, не имея времени, выходят из положения. Сейчас я еду на «Маску». Сегодня у меня опять будет офигительный образ», - отметила Полякова.

Стоит отметить, что, несмотря на загруженность, выглядела артистка весьма энергичной и отдохнувшей. При этом, днем ранее Полякова жаловалась поклонникам на тяжелые съемки. Красотка записала видео из машины, рассказав, что отморозила себе пятую точку, выступая в трусах. Полякова отметила, что она сначала пела в праздничном концерте, а потом вела его. Певица отметила, что у артистов не легкий хлеб, как об этом принято говорить.

Напомним, что Оля Полякова без стеснения показала, как обвисает бюст, женщины поймут: «Уже никто не следит…».

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