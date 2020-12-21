Співачка Оля Полякова поділилася кадрами з гримерки
Як передає Politeka.net, кадри були опубліковані на Instagram-сторінці артистки.
Підготовку до концерту української зірки можна було побачити в її сторіс. Полякова встигла похвалитися не тільки своїми нарядами, але шикарною фігурою.
"Боже, подивіться яка у мене офігезна штука", - захопилася співачка, приміряючи новий головний убір.
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Не обійшлося і без конфузу: наряд супер-жінки занадто туго обтягував співачку, тому встати з крісла їй допомагали дві людини.
"Хто там думав, що це робот з силікону?",- каже голос за кадром.
Ну і звичайно, підсумок старань її команди перевершив всі очікування.
Хоч концерт і пройшов на славу, але співачці довелося чимало постраждати.
"Відморозила ніс, відморозила руки - всі червоні. Дуже замерзла і жахливо втомилася. Спочатку я співала в цьому святковому концерті, а потім ще й вела його", - розповіла Полякова по завершенню заходу.
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