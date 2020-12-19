Популярна українська співачка Оля Полякова поскаржилася на силу тяжіння та її вплив на організм жінок

Як розповідає Politeka, відповідне визнання знаменитість опублікувала у себе в TikTok.

"Точно також закон тяжіння діє на наші гру*и. з віком вони тягнуться до землі. Спочатку у двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят. А в сімдесят вже ніхто не стежить, куди вони там впали. Ну що хлопці, поїхали", - сказала вона.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Полякова спершу тримає себе за «гордість», показуючи, як вона змінюється з роками. В останній момент можна помітити, що красуня гуляє з молодшою дочкою, збираючи при цьому яблука.

"Оля-нехай твоїх не торкнеться час!!!😅 😅 😅 Ти ж подарунок для очей 👁 УФ....", "Олечка, обожнюю Вас", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Оля Полякова спокусила формами в сукні з розрізами, не встояв навіть DZIDZIO

"Маска в дії) ну, вибираємо?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Полякова позує в напівпрозорій сукні, ефектно вигинаючись і демонструючи розкішну фігуру у всій красі. На одному зі знімків можна помітити співака DZIDZIO, який від захоплення аж роззявив рот. Інші фанати красуні також прийшли в захват від побаченого.

Нагадавши, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.

Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.