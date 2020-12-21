Оля Полякова підкорила шанувальників фатальним образом у розкішній червоній сукні

Популярна співачка знялася для обкладинки журналу «Теленеделя» і поділилася отриманим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Завершуємо рік ефектно!..В інтерв'ю ми поговорили про секрети краси, любов до сиру, роздуми про локдаун і вихід із зони комфорту. Дякую за бесіду Людмилі Козаренко. І як вам мій образ?" ,- написала зірка в підписі до фото.

Варто відзначити, що для цієї зйомки стилісти Олі постаралися на славу. Так, співачка позує в довгій червоній сукні в обтяжку, прозорих рукавичках їй під колір, а також оригінальній червоному капелюшку. Пікантності поряд надає його незвичайний ліф у вигляді двох випирають вперед конусів.

Шанувальники Полякової не змогли пройти повз такого фото.

"Олечка, ви прекрасна", "як завжди шикарна", "Оля, ви незрівнянні!", "Красу нічим не зіпсуєш", "Оля риб'яче око добре, що труселя змінила", "Оля, чудово", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Полякова зізналася про біду, яка трапилася з нею після зйомок концерту.

"Я тільки закінчила зйомку. Відморозила ніс, відморозила руки - все червоне. Дуже замерзла і жахливо втомилася. Спочатку я співала в цьому святковому концерті, а потім ще й вела його. Кажуть,що у артистів легкий хліб покрутити дві години ж* співай у стразах... Ага", - написала зірка.

Нагадаємо, біда наздогнала Полякову після концерту, співачка ледве стоїть на ногах, з'явилося визнання.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової забралася на спину матері і змусила її розслабитися.

Також Politeka писала, що фігуристу Полякову застали в роздягальні в невідповідний момент.