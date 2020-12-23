А в этом что-то есть!

Певица Оля Полякова - мастер по эпатажу - взбодрила публику новым образом и пикантной выходкой

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала сразу в двух кардинально отличающихся амплуа, но с одной незаменимой деталью.

Так, сначала томная Ольга, с ярким макияжем, показала крупным планом глубокое декольте, покорив своей загадочностью и женским шармом. Звезда с розовыми локонами удивила своим перевоплощением.

"Ну что, пупсики... Я сегодня вот такая - нежная мадама...", - говорит певица, послав в конце воздушный поцелуй.

На следующих кадрах Полякову будто подменили - от романтики и "лампового" антуража не осталось и следа, девушка предстала в брутальном виде и сходу ошеломила публику. Певица опасно наклонилась, повернувшись к камере аппетитными ягодицами и начав крутить ими под музыку. На ней было "тесное" мини с соблазнительным вырезом на груди. От такой красоты можно лишиться рассудка.

Затем Ольга вызывающе продефилировала, взмахивая волосами, и высоко задрала ножку в дверном проеме.

Ранее мы сообщали, Полякова заинтриговала публику новогодним фильмом «Зірки за обміном», в котором снялась в главной роли вместе с певцом Михаилом Хомой (DZIDZIO).

По сюжету, Оля с Михаилом должны "нечаянно" поменяться телами. Конечно, подобные истории мировой кинематорграф уже видел, и не мало, однако, в исполнении эпатажной Поляковой еще ни разу. Публику уже в предвкушении незабываемого зрелища.

«Как же я такое люблю», " Будем смотреть только ради Оли🔥"; «Ну блин, народ, кому не интересно просто можно не смотреть. Шо за люды! Оля, жги!», «Хоть не с Винником)», - отреагировала публика.

Напомним, что бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит: "Хорошо, что труселя сменила".

Также Politeka писала, что резко помолодевшая Полякова поразила новой внешностью, копия Дорофеевой: «Оля, что с лицом?».