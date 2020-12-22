Украинская певица Оля Полякова снялась в громкой комедии, которая выйдет на экраны в 2021 году

Как пишет Politeka.net, об этом звезда сообщила у себя в Инстаграм, опубликовав трейлер фильма. По сюжету фильма Полякова ругается на церемонии награждения звезд с DZIDZIO, а на следующий день они просыпаются в телах друг друга.

Несмотря на то, что подобную идею уже многократно использовали в фильмах, она все равно выглядит интересно и свежо. Судя по трейлеру, Ольга решилась на смелый эксперимент, приняв приглашение сняться в этом фильме.

«А вот и долгожданный новогодний тизер семейной комедии «Зірки за обміном», в которой мы с @dzidzio играем главные роли! По сюжету, звезды шоу-бизнеса, непримиримые соперники, две абсолютные противоположности будут делить не только сцену, но и собственные жизни, семейные проблемы друг друга», - объяснила Ольга, добавив, что очень ждет выхода фильма.



В комментариях началась настоящая буря. Одни с восторгом восприняли новость, а другие стали критиковать за заезженность идеи.

«Класс! Жду очень выхода», «Сюжет, конечно, свежачок», «Сюжет прям блещет оригинальностью и новизной», «Как же я такое люблю», «Ну блин, народ, кому не интересно просто можно не смотреть. Шо за люды! Оля, жги!», «Хоть не с Винником)», - пишут люди.

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