Популярну українську співачку Олю Полякову розкритикували шанувальники, звинувативши її в "косплеї" Наді Дорофєєвої

Як розповідає Politeka, відповідні фотографії були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Дівчина з татуюванням дракона", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Полякова позує з явно "помолоділим" обличчям і білосніжним волоссям. Частина шанувальників звинуватили кумира в наслідуванні Наді Дорофєєвої.

» Самі на себе не схожі, але дуже красиво«,» в житті Ви інша людина, навіщо стільки фотошопу«, "я подумала, що це Дорофєєва» «" в 1 на Дорофєєву схожа, а в 4 на Валерію«,» на Дорофєєву схожа«, " Оля, що з особою?", "ніби косплей на Дорофєєву", " навіть спочатку не впізнала. Подумала що Ви Дорофєєва. Супер красиво", - пишуть користувачі.

Як повідомлялося до цього, Полякова поділилася подробицями підготовки до зйомок. Красуня була в машині, а над її обличчям працював косметолог. Поки Ользі робили масаж обличчя, вона розповіла шанувальникам, чому їй потрібна була екстрена допомога і доводиться робити процедури в машині

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