Українська співачка Оля Полякова показала, як у неї проходять зйомки на телебаченні

Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Для участі в одному з шоу на українському ТБ, співачка Ольга Полякова вибрала собі образ "дівчини з татуюванням дракона".

В ефірі "королева ночі" засвітилася в спокусливій міні-сукні малахітного кольору, яка зайвий раз підкреслювала пишний бюст зірки і її стрункі ноги.

Більш того, Оля Полякова постала перед шанувальниками з новою короткою стрижкою. Але пізніше з'ясувалося, що це була лише якісна перука.

Через час Оля Полякова опублікувала свіжі кадри в Instagram Stories, на яких видно, як після зйомок їй знімають розкішну перуку.

"Все, кінець... Додому...",- заявила "королева ночі" на одному з відеороликів.

"Не впізнати , таку красуню", "чудова", " це хто? А де Полякова?", "Блакитні очі - це твоє"," шикарна", " Оля, ти блін все красивіше і красивіше. Куди вже далі?", "Блакитні очі просто космос"," яка красива, на всіх кадрах"," ви чимось схожі на Надю Дорофєєву", " я нічого не розумію. Це інша людина?", "На Дорофєєву схожа", "вам дуже йде"," лялька моя", " це хіба Оля? Не впізнала взагалі, але звичайно ж красуня", - написали шанувальники в коментарях.

Раніше ми писали, що Полякова зізналася про біду, яка трапилася з нею після зйомок концерту.

"Я тільки закінчила зйомку. Відморозила ніс, відморозила руки - всі червоні. Дуже замерзла і жахливо втомилася. Спочатку я співала в цьому святковому концерті, а потім ще й вела його. Кажуть,що у артистів легкий хліб покрутити дві години ср*кою співай у стразах... Ага", - написала зірка.

Нагадавши, біда наздогнала Полякову після концерту, співачка ледве стоїть на ногах, з'явилося визнання.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової забралася на спину матері і змусила її розслабитися.

Також Politeka писала, що фігуристу Полякову застали в роздягальні в невідповідний момент.