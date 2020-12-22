Украинская певима Оля Полякова показала, как у нее проходят съемки на телевидении

Свежие кадры появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Для участия в одном из шоу на украинском ТВ, певица Ольга Полякова выбрала себе образ "девушки с татуировкой дракона".

В эфире "королева ночи" засветилась в соблазнительном мини-платье малахитого цвета, которое лишний раз подчеркивало пышный бюст звезды и ее стройные ноги.

Более того, Оля Полякова предстала перед поклонниками с новой короткой стрижкой. Но позже выяснилось, что это был лишь качественный парик.

Через время Оля Полякова опубликовала свежие кадры в Instagram Stories, на которых видно, как после съемок ей снимают роскошный парик.

"Все, конец... Домой...", - заявила "королева ночи" на одном из видеороликов.

"Не узнать , такую красотку", "Великолепна", "Это кто? А где Полякова?", "Голубые глаза - это твое", "Шикарная", "Оля, ты блин все красивее и красивее. Куда уже дальше?", "Голубые глаза просто космос", "Какая красивая, на всех кадрах", "Вы чем-то похожи на Надю Дорофееву", "Я ничего не понимаю. Это другой человек?", "На Дорофееву похожа", "Вам очень идет", "Кукла моя", "Это разве Оля? Не узнала вообще, но конечно же красавица", - написали поклонники в комментариях.

Ранее мы писали, что Полякова призналась о беде, которая случилась с ней после съемок концерта.

«Я только закончила съёмку. Отморозила нос, отморозила руки - все красные. Очень замерзла и ужасно устала. Сначала я пела в этом праздничном концерте, а потом еще и вела его. Говорят, что у артистов легкий хлеб покрутить два часа ж*пой в стразах... Ага», - написала звезда.

Напомним, беда настигла Полякову после концерта, певица еле стоит на ногах, появилось признание.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой забралась на спину матери и заставила ее расслабиться.

Также Politeka писала, что фигуристую Полякову застали в раздевалке в неподходящий момент.