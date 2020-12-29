Мама украинской "королевы ночи" Оли Поляковой порадовала преданную армию поклонников

Соответствующее фото появилось в личном микроблоге певицы в Instagram.

Так, Оля Полякова решила похвастаться новой прической своей мамы Светланы.

"Мамочка с новой стрижкой", - подписала "королева ночи" новый снимок в Instagram Stories, на котором Светлана позирует на фоне украшенной елки.

Это же фото произвело фурор после того, как его опубликовали в одном из фанатских Instagram-аккаунтов, посвященных Оле Поляковой.

"Я тобою восхищаюсь, хоть порой и удивляюсь, ну откуда столько света?! Может, ангел просто это?", - говорится в подписи к фотографии.

Новый образ Светланы Поляковой пришелся по душе поклонникам, из-за чего они завалили ее лестными комментариями и лайками.

"Вау", "Это очень мило", "Боже, как будто 18 лет", "Обнять и плакать: натюрморт девочка и персики", "Ей всегда 16", - написали пользователи под публикацией.

До этого мы рассказывали, как Оля Полякова удивила сходством во внешности с Надей Дорофеевой.

На опубликованных снимках Полякова позирует с явно «помолодевшим» лицом и белоснежными волосами. Часть поклонников обвинили кумира в подражании Нади Дорофеевой.

«Девушка с татуировкой дракона», - подписала "королева ночи" снимки в своем микроблоге.

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