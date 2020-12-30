Певица Ольга Полякова мастерски подняла новогоднее настроение публике

Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Дизель Шоу" в Инстаграм опубликовано свежее видео с поздравлением от 36-летней Поляковой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Отмечается, что "Королева ночи" будет развлекать зрителей юмористического шоу 31 декабря.

Звезда предстала на кадрах в серебристом наряде с бахромой. Одна пикантная "изюминка" приковала взгляды восхищенной публики к экранам: это мегаоткровенное декольте, из которого, казалось, пышный бюст артистки должен вот-вот "выпрыгнуть".

"Дорогие мои, всех с Новым годом поздравляю, желаю, прежде всего, крепкого здоровья и пусть корона в нашей стране будет только у меня на голове!", - обратилась Полякова к украинцам.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Да лучше пусть Вика поет, она очень талантливая и очень красива. А Полякова... это в прошлом"

"Она что, голая петь будет?"

"Топчик❤️"

У Поляковой в последнее время выдались насыщенные деньки. Перед чередой новогодних концертов артистка "отжигала" в шоу "Маска" в качестве одного из звездных детективов. Ранее мы сообщали, как Ольга эпатировала выходками, смущая своего скромного коллегу на проекте - Андрея Данилко.

В частности, певица, будучи в белом халате, хватала себя за бюст, задирала ножку, виляя бедрами и посылая воздушные поцелуйчики. Данилко некоторое время с интересом наблюдал за ней, но, в конце концов, не выдержал позора и рассмеялся, прикрыв рукой глаза.

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