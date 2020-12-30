Певица Ольга Полякова мастерски подняла новогоднее настроение публике
Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Дизель Шоу" в Инстаграм опубликовано свежее видео с поздравлением от 36-летней Поляковой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Отмечается, что "Королева ночи" будет развлекать зрителей юмористического шоу 31 декабря.
Звезда предстала на кадрах в серебристом наряде с бахромой. Одна пикантная "изюминка" приковала взгляды восхищенной публики к экранам: это мегаоткровенное декольте, из которого, казалось, пышный бюст артистки должен вот-вот "выпрыгнуть".
"Дорогие мои, всех с Новым годом поздравляю, желаю, прежде всего, крепкого здоровья и пусть корона в нашей стране будет только у меня на голове!", - обратилась Полякова к украинцам.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Да лучше пусть Вика поет, она очень талантливая и очень красива. А Полякова... это в прошлом"
"Она что, голая петь будет?"
"Топчик❤️"
У Поляковой в последнее время выдались насыщенные деньки. Перед чередой новогодних концертов артистка "отжигала" в шоу "Маска" в качестве одного из звездных детективов. Ранее мы сообщали, как Ольга эпатировала выходками, смущая своего скромного коллегу на проекте - Андрея Данилко.
В частности, певица, будучи в белом халате, хватала себя за бюст, задирала ножку, виляя бедрами и посылая воздушные поцелуйчики. Данилко некоторое время с интересом наблюдал за ней, но, в конце концов, не выдержал позора и рассмеялся, прикрыв рукой глаза.
Напомним, что Оля Полякова без стеснения показала, как обвисает бюст
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