Украинская певица Ольга Полякова сошлась в батле с телеведущей Лесей Никитюк

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм решили сравнить ножки Леси и Ольги. Авторы аккаунта опубликовали эффектные фото, на которых красотки засветили свое главное достоинство – длинные стройные ножки.

На снимке Ольга позировала в концертном костюме, демонстрируя свои невероятно длинные ноги. Леся же была в домашней обстановке, но ее платье было настолько коротким, что взору поклонников открылась полная длина ее невероятных ножек.

«У кого длиннее? В Сети сравнили ноги Леси Никитюк и Оли Поляковой», - подписали фото.

В комментариях стали обсуждать, чьи же ножки выглядят более аппетитно.

«Обе шикарные», «Достала эта Никитюк...селючка», «Обе красивые», «Они вдвоем одинакового роста 180, значит у обеих ноги одинаковые.. но у Оли мне больше нравятся», «Да они обе +10, и не в ногах счастье», «У Леси 100%», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в детстве Лесю Никитюк дразнили из-за ее роста, но зато теперь она использует его как свою супер-силу. Полякова же гордится своим ростом и невероятно женственной фигуркой.

Напомним, что игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала".

Как сообщала Politeka, игривая Никитюк с бокалом в руке ответила на приглашение в «Холостячку»: «Официальное заявление…».

Также Politeka писала, что Полякова показала свою дочь-красотку в постели, раскрыв любопытные детали из ее жизни: "Тебя никто не...".